В России установлен новый антирекорд по смертям от Covid-19

Число летальных случаев среди пациентов с Covid-19 за сутки достигло нового максимума за весь период пандемии – 1 211 человек. Суточная смертность от коронавируса в России растет четвертый день подряд. Накануне зарегистрировали 1190 смертей, а всего с начала пандемии – 249 215 случаев.

Суточный прирост больных коронавирусом колеблется, но остается выше 39 тыс. случаев. За минувшие 24 часа во всех регионах РФ выявили 39 160 новых больных Covid-19, а за все время пандемии – 8 873 655 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 32 036 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 619 596 человек», – говорится в сообщении.

За 24 часа больше всего новых больных (5287) и выздоровевших от Covid-19 пациентов (7257) выявили в Москве. В Подмосковье за тот же период заболели 2818, а выписались по выздоровлению 2892 человека. В Санкт-Петербурге – 2680 и 3154 человека соответственно.

В Самарской области выявили 1783 случая коронавируса, а победили инфекцию 825 человек. Замыкает пятерку лидеров Крым с 803 новыми больными и 756 выздоровевшими.

В России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения ковидных пациентов – это максимум с начала пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. В стационарах находятся более 250 тыс. человек, а свыше миллиона россиян с подтвержденным Covid-19 лечатся амбулаторно, то есть на дому.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

На Среднем Урале коронавирус подтвердили еще у 729 человек. / Инфекционист: третья волна коронавируса в России переросла в четвертую. / «Как можно лишить людей продуктов питания?!» Челябинских пенсионеров перестали пускать в продуктовые магазины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»