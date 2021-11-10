Пик еще впереди: спрогнозирован рост заболеваемости Covid-19 до конца зимы

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, а рост числа заражений может продлиться до конца зимы. Такое мнение высказал врач-терапевт, пульмонолог, работающий в «красной зоне», Алексей Никишенков.

По его прогнозу, в ближайшее время будет наблюдаться рост заболеваемости Covid-19. «Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое», – заявил медик в комментарии ТАСС.

Таким образом, «до конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится», – заключил он, отметив, что наблюдаемая сейчас тенденция «говорит именно об этом».

Никишенков также отметил, что сейчас самое главное – привиться от коронавируса и ревакцинироваться, если с момента прививки уже прошло 6 месяцев. «Также важно вакцинироваться от гриппа и от пневмококка», – добавил он.

В то же время врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ожидает, что заболеваемость ковидом в России выйдет на плато в течение недели и начнет снижаться через две-три недели. «Дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму «дельта», – сказал специалист.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на минувшей неделе впервые за два месяца отмечено замедление роста числа пациентов с Covid-19, находящихся под наблюдением у медиков. «Тем не менее, это число достаточно высокое – 1,36 млн человек», – отметил он (цитата по сайту правительства РФ). Подъем заболеваемости замедлился из-за введенного режима нерабочих дней и принятых в регионах антиковидных ограничений, которые позволили переломить ситуацию, убежден Мурашко.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

Петербуржцы старше 60 лет будут вакцинироваться в обязательном порядке. / Сербия первой в мире получит партию новейшего препарата от коронавируса. / Результат ковид-ограничений: в Сербии растет число желающих сделать прививку от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»