В России вновь обновился суточный максимум смертей от коронавируса

В России второй день подряд регистрируются антирекорды по суточной смертности от коронавируса. За минувший день скончались 1239 пациентов с ковидом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 1211 летальных исходов. Общее число умерших от Covid-19 достигло 250 454 человек.

Что касается новых случаев заражения коронавирусом, четвертый день подряд суточный прирост заболевших в стране находится на отметке меньше 40 тыс. случаев. За последние сутки выявлено 38 058 новых случаев Covid-19, что на 2,8% меньше, чем накануне (39 160). За все время пандемии в России зарегистрировано 8 911 713 заболевших ковидом.

В пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев коронавируса, как и днем ранее, вошли Москва – 3927 инфицированных, Санкт-Петербург (2942), Подмосковье (2649), а также Самарская область (1785) и Крым, где ковид диагностировали у 811 человек. Надо отметить, что в столице по сравнению с предыдущим днем число новых заболевших сократилось почти на 26%. Накануне оперштаб сообщил о выявлении в Москве 5287 случаев заражения.

В то же время за сутки в России выписаны 34 565 пациентов после выздоровления, а за весь период – 7 654 161.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 214,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 495 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 989 101 человек.

Ранее сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первый компонент вакцины от Covid-19 уже получили более 62 млн человек, или 53% взрослого населения страны. Ревакцинировались 4,5 млн россиян, добавил он, отметив, что число заболевших среди привитых не превышает 3-4%.

В больницах на текущий момент находятся 258 тыс. пациентов с коронавирусом, состояние 30 тыс. из них врачи оценивают как тяжелое. На ИВЛ помещены 7 тыс. пациентов, такие данные привел Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.21

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