В России вновь выявили более 40 тыс. случаев заражения Covid-19

В России число новых случаев заражения коронавирусом снова перевалило отметку 40 тыс. заболевших – впервые за пять дней. Показатель суточной смертности от Covid-19 держится вблизи рекордного значения за все время пандемии, зафиксированного накануне, – 1239 летальных исходов. По данным оперштаба по борьбе и инфекцией, за минувший день выявлено 40 759 заразившихся – это на 7,1% больше, чем накануне (38 058). За это же время зарегистрировано 1 237 ковидных смертей, полностью выздоровели 33 156 пациентов.

Таким образом, общее число заболевших достигло 8 952 472 человек, из них 251 691 скончался, а 7 687 317 победили инфекцию.

Лидером по суточному приросту случаев заражения остается Москва, где заболели 6240 человек – на 2 313 больше, чем вчера. В Санкт-Петербурге заразились 3230 человек, в Подмосковье – 2167. Вслед за ними по числу новых заболевших идут Самарская область (1791) и Крым (819).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Калмыкии – 0,13%, на Камчатке – 0,22% и в Тыве – 0,25%. В целом по России этот показатель вырос до 0,46%.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 214,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 661 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 957 979 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.21

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