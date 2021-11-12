В России второй день подряд выявили больше 40 тыс. заболевших Covid-19

В России за минувший день зарегистрировано 40 123 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Второй день подряд суточный прирост заболевших держится на отметке более 40 тыс. случаев. Число заразившихся снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено 40 759 случаев инфицирования.

Смертность от ковида четвертый день подряд превышает показатель 1200 летальных исходов. За последние 24 часа зафиксировано 1235 смертей от последствий инфекции (накануне 1237). Общее число жертв коронавируса в стране достигло 252 926, а всего болезнь выявлена у 8 992 595 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве – 5 183. Вслед за столицей, как и днем ранее, идут Санкт-Петербург (3421 заразившийся), Московская (2726), Самарская (1798) области и Крым (828).

Самые низкие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Калмыкии – 0,13%, Камчатском крае – 0,21% и в Туве – 0,24%. По России в целом этот показатель опустился до 0,45%.

За сутки в России выписаны 33 645 выздоровевших от ковида, а за весь период пандемии – 7 720 962.

По информации Роспотребнадзора, в стране на сегодняшний день проведено свыше 215,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 714 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 953 466 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.21

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