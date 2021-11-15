Заболеваемость ковидом в России снижается четвертый день подряд

В России четвертый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. За минувший день в стране выявлено 38 420 случаев заражения, что на 1% меньше, чем накануне (38 823). Количество смертей сокращается второй день, но все еще превышает отметку 1200 летальных случаев.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 1211 ковидных смертей (днем ранее 1219). В пятерку регионов – лидеров по числу летальных исходов по-прежнему входят Москва, где за сутки умерли 93 пациента, Санкт-Петербург (77), Подмосковье (62), а также Краснодарский край (48) и Ставрополье (42).

За все время пандемии в России от последствий Covid-19 скончались 256 597 человек.

Больше всего новых заболевших коронавирусом выявлено в Москве, где ковид за последние сутки подтвердили у 3789 человек. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (2968), Подмосковье (2666), Самарская область (1789) и Крым (860).

Надо отметить, что взрывной рост суточной заболеваемости коронавирусом отмечен в Краснодарском крае. Число новых случаев заражения резко увеличилось в последние три дня. Впервые с начала пандемии в регионе зафиксировано более 500 заболевших за сутки. По данным оперштаба, за минувший день на Кубани подтверждено 589 новых случаев ковида – это на 19,2% больше, чем накануне (494).

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекции в РФ достигло 9 109 094.

За сутки полностью излечились 27 972 больных коронавирусом, а за весь период – 7 812 557.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 217,4 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 508 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 940 008 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.11.21

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