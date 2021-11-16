Менее 37 тыс. заболевших: эпидемия Covid-19 в России продолжает идти на спад

В России за минувший день выявлено 36 818 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах – на 4,2% меньше, чем накануне (38 420), следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, заболеваемость Covid-19 снижается пятый день подряд. Суточный прирост заразившихся оказался менее 37 тысяч впервые с 27 октября.

В то же время за последние 24 часа в стране зафиксировано 1240 смертей от коронавируса. Показатель суточной смертности вплотную приблизился к максимальному значению в 1241 летальный исход, зафиксированному оперштабом 12 ноября.

Общее число заболевших Covid-19 в стране достигло 9 145 912, из них 257 837 скончались.

Самый высокий суточный прирост заразившихся отмечен в Санкт-Петербурге – 3 131. По этому показателю Северная столица опередила Москву, где выявили 2606 новых заболевших – минимум с конца сентября. Вслед за столицами идут Подмосковье – 2043 инфицированных, Самарская область (1793) и Крым (859).

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших зафиксированы в Калмыкии – 0,11%, Москве – 0,14% и в Республике Алтай – 0,16%. В целом по России этот показатель снизился до 0,40%.

За сутки выписаны после выздоровления 34 161 пациент, за весь период – 7 846 448.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 217,8 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 370 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 939 126 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.21

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