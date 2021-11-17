Больных ОРВИ будут обследовать на COVID-19 в обязательном порядке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ заявила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, – сообщает РИА Новости.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», – сказала Попова

Глава Роспотребнадзора отметила, что соответствующее постановление уже подписано. Также она сообщила, что охват тестированием на коронавирус в России увеличен в полтора раза.

Выслушав доклад главы Роспотребнадзора, Владимир Путин, дал поручение ускорить темпы тестирования. Он также напомнил, что не первый раз говорит о такой необходимости.

Москва, Иван Бабурин

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