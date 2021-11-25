Всех контактных с больным коронавирусом обязали сдавать ПЦР-тесты: без результатов не пустят даже детей в садик

В связи с новыми правилами, которые обязывают сдавать тест на коронавирус всех контактировавших с больным, даже школьники и детсадовцы не смогут вернуться в образовательные учреждения после карантина без результата ПЦР-теста. От необходимости проходить обследование освободили только вакцинированных или тех, кто болел в течение последних 6 месяцев.

Изменения в правилах выписки с больничного контактных по коронавирусу внесла еще 9 ноября главный санитарный врач России Анна Попова. Как ранее писал «Новый День», этим документом с 17 декабря вакцинированные или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев россияне освобождаются от двухнедельной самоизоляции после контакта с заболевшим Covid-19.

Однако на текущей неделе жители страны столкнулись и с другими новшествами, которые вводит постановление главы Роспотребнадзора. В частности, в детских садах и школах с детей, которые выходят на занятия после карантина по коронавирусу, стали просить результаты ПЦР-тестов. Касается это не только тех, кто во время 14-дневной изоляции заболел ОРВИ, – вообще всех. Итого, детям теперь надо принести три справки: о здоровье, об эпидблагополучии адреса и об отсутствии коронавируса.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что изменения не касаются конкретно детей – они касаются вообще всех, кто контактировал с больным Covid-19 и должен 14 дней соблюдать самоизоляцию.

«До вступления в силу этого постановления изоляция 14 дней была обязательна для всех, кто контактировал с больным коронавирусом. Но тесты брали только у тех контактных, у которых появлялись симптомы какого-либо заболевания, для остальных они были необязательны. Поэтому и дети, и взрослые могли выходить с самоизоляции без ПЦР-тестов, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора. – с 17 ноября все контактные, даже если у них нет симптомов ОРВИ, должны быть обследованы на 10-12-й день после контакта с больным коронавирусом. Это же касается и детей».

Тесты контактные будут сдавать на дому, идти в больницу не надо. Но в Роспотребнадзоре подчеркнули, что прийти домой к ребенку за анализом врачи могут без предупреждения, поскольку карантинные мероприятия предполагают, что контактный ребенок находится все 14 дней дома. То же касается и взрослых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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