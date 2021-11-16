Привитых россиян освободили от самоизоляции после контакта с больным Covid-19

Вакцинированные или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев россияне освобождаются от двухнедельной самоизоляции после контакта с заболевшим Covid-19. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзор Анны Поповой, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Это правило будет действовать при условии, что у контактировавших с заразившимися нет никаких симптомов инфекции.

«Изоляции (в случае контакта с заболевшим – прим. ред.) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 17 ноября.

Этим же постановлением Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции в РФ до 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.21

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