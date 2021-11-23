В России впервые за месяц выявили менее 34 тысяч новых случаев Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает идти на спад. За минувший день в стране выявлено 33 996 заболевших Covid-19, что на 4,7% меньше, чем накануне (35 681), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Впервые с 19 октября суточный прирост заразившихся оказался меньше 34 тысяч. Общее число заболевших достигло 9 400 835.

Лидером по числу новых случаев ковида остается Москва, где инфекция подтвердилась у 2 749 человек. Из топ-3 регионов с самой большой заболеваемостью Covid-19 за сутки вылетел Санкт-Петербург, накануне занимавший второе место в региональной ковидной статистике (2 215 случаев заражения). Вслед за российской столицей идут Подмосковье (1 871 заболевший), Самарская область (1 529), Петербург (1 060) и Крым (775).

Наименьшие темпы суточного прироста инфицированных продемонстрировали Калмыкия – 0,08%, Москва и Петербург – 0,14%, а также Республика Алтай – 0,17%. В целом по России этот показатель опустился до 0,36%.

Между тем суточная смертность от коронавируса вторую неделю превышает отметку 1200 летальных исходов. За прошедший день в России зарегистрировано 1243 смерти пациентов с ковидом, за все время скончались 266 579 больных Covid-19. Самое большое число умерших зафиксировано в Москве (96), в Петербурге подтвердили смерть 76 человек, в Краснодарском крае – 70.

В то же время число выздоровевших в РФ за сутки оказалось больше количества заболевших. За минувший день победили ковид 36 051 человек, а за все время пандемии – 8 089 694.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 221,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 346 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 890 422 человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»