В России выявили минимум новых заболевших Covid-19 с середины октября

В России за сутки выявили 33 558 новых заболевших коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Это на 1,3% меньше, чем накануне (33 996). Суточный прирост заразившихся оказался минимальным за почти полтора месяца – с 16 октября.

При этом смертность от ковида в стране остается на высоком уровне – за сутки подтверждено 1240 летальных исходов. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 9 434 393, скончались 267 819 больных.

Пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев заражения по-прежнему возглавляет Москва – 2533 заболевших. На втором месте – Подмосковье, где за сутки ковид выявили у 1842 человек. На третью строчку поднялся Санкт-Петербург – 1387 заразившихся. На четвертое место опустилась Самарская область (1201 случай инфицирования), следом идет Краснодарский край (830).

В Москве же зарегистрировано больше всего умерших от коронавируса – 93, в Петербурге – 73, в Подмосковье – 56.

Число выздоровевших после ковида второй день превышает число заболевших. За сутки полностью излечились 36 682 человек, а за все время пандемии – 8 126 376.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 221,8 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 416 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 884 680 человек.

Москва, Наталья Петрова

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