В России выявили более 34 тысяч новых случаев коронавируса

В России суточный прирост заболевших коронавирусом вновь оказался больше 34 тысяч человек. За последние 24 часа в стране выявлено 34 690 случаев заражения Covid-19 во всех регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это немного больше, чем в предыдущие три дня, когда выявляемость заболевания держалась на уровне выше 33 тыс. случаев, но менее 34 тыс. Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 9 502 879.

Наибольшее число новых заболевших по-прежнему регистрируется в Москве, где за сутки выявили 3929 заразившихся. В пятерку регионов – лидеров по приросту инфицированных также вошли Московская область (1812 заболевших), Санкт-Петербург (1704), Самарская область (1184) и Краснодарский край (807).

Самые низкие темпы прироста суточной заболеваемости наблюдаются в Калмыкии – 0,08%, в Республики Алтай – 0,14% и в Тыве – 0,19%. В целом по России этот показатель составил 0,37%.

За минувший день в стране зарегистрировано 1235 ковидных смертей – на три летальных исхода меньше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса превысило 270 тысяч и достигло 270 292.

При этом за сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек, а за весь период пандемии – 8 200 971.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране выполнено свыше 222,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 607 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 831 288 человек.

Москва, Наталья Петрова

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