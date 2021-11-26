Вакцина для подростков от Covid-19 появится в обороте через три недели

Власти планируют запустить в гражданский оборот российский препарат от коронавируса «Спутник М» для детей в возрасте 12-17 лет через три недели. Первые серии вакцины уже проходят контроль качества, пояснил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Все этапы производства препарата выполняются на отечественных предприятиях, добавил министр. «Технология отработана, она сложная, но полностью выполнимая нашими производителями», – цитирует Мурашко «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», третья фаза клинических испытаний препарата «Спутник М» стартовала в Москве 11 ноября. вакцину получат три тысячи подростков на базе 10 поликлиник. Фактически, новый препарат – это двухкомпонентная вакцина «Спутник V» в пятикратно уменьшенной дозировке.

Москва, Наталья Рязанова

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