Путин велел срочно обновить план борьбы с Covid-19 из-за «омикрон»-штамма

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству в течение недели подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом глава государства заявил, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет».

По его мнению, новый вариант коронавируса оказал влияние на темпы восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией.

«Постепенно экономика восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались опять под вопросом. Причина всем хорошо известна – очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям», – отметил Путин (цитата по сообщению пресс-службы Кремля).

Глава государства добавил, что уже в ближайшие недели станет ясно, «насколько серьезны последствия нового штамма». По его словам, необходимо быть готовыми к любому изменению коронавируса. «Прежде всего, нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», – подчеркнул президент и попросил правительство «в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса».

Президент РФ при этом высказал мнение, что эффективный ответ пандемии можно дать только совместно с другими странами, «скоординировав действия всего мирового сообщества». «Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», – пояснил он. «Понимание общей ответственности, особенно лидеров ведущих, развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий», – подчеркнул Путин.

Новая разновидность коронавируса B.1.1.529, получившая название «омикрон», была изначально обнаружена в некоторых государствах юга Африки, ЮАР и Ботсване, Сингапуре, Израиле, а затем и в ряде стран Европы, а также в Канаде и Японии. ВОЗ назвала этот штамм, содержащий более 30 мутаций, как вызывающий беспокойство. В организации допустили, что «омикрон» может быть более заразным штаммом, чем все предшествующие, и сочли крайне высокой вероятность того, что он быстро распространится по всему миру. В ВОЗ, учитывая множество мутаций штамма, предположили, что он может влиять на эффективность существующих вакцин от коронавируса. Впрочем, точных данных насчет свойств нового варианта пока нет, исследования «омикрона» продолжаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»