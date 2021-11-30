В Грузии вводят штрафы для владельцев заведений, где будут выявлены граждане без «зеленых паспортов»

Глава Службы инспекции труда Грузии Бека Перадзе во вторник, 30 ноября, заявил, что в республике с 1 декабря за отсутствие «ковид-паспортов» для посещения большинства общественных мест предусмотрены штрафные санкции для юридических и физических лиц.

По словам Перадзе, в случае выявления в общественном месте гражданина без «ковид-паспорта», штраф будет выписываться не ему, а владельцам коммерческих объектов. Причем, в первые дни требования будут носить рекомендательный характер.

«Если какой-либо объект не внедрит концепцию «зеленых карт», на первом этапе штраф будет составлять 2000 лари (48 160 руб. по курсу) для физических лиц, а для юридических лиц предусмотрена санкция в размере 10 000 лари (240 800 руб. по курсу)», – заявил глава Службы инспекции труда Грузии.

Повторное нарушение повлечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную за нарушение правил изоляции и карантина.

«Коммерческие объекты, которые не захотят соблюдать эту систему, будут закрыты», – заявил Бека Перадзе.

С 1 декабря жители Грузии смогут посещать гостиницы, рестораны, кафе, бары, кинотеатры театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, фитнес-центры, канатные дороги на горнолыжных курортах только при наличии «зеленых паспортов».

Ранее стало известно, что правительство Грузии рассматривает введение системы «ковид-паспортов» в общественном транспорте.

Тбилиси, Иван Бабурин

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