QR-коды для посещения непродовольственных магазинов ввели в Приморье

Требование о предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса либо о перенесенном заболевании начало действовать с 1 декабря во всех непродовольственных магазинах, включая отдельно стоящих. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Эта мера не касается аптек и магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, QR-коды введены на предприятиях общепита, учреждениях культуры, гостиницах, а также в фитнес-залах, бассейнах, салонах красоты, парикмахерских, спа-салонах и саунах.

Доступ в эти организации и учреждения «разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против Covid-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании», – подчеркивается в сообщении. Гражданам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

«Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых осуществляется данная деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода», – указывают власти региона. Предпринимателям предписано установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и действительности электронного сертификата либо проверки наличия у гражданина медотвода.

По данным краевого правительства, за минувший день в Приморье ковид выявили у 458 человек, пятеро больных скончались. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 88 474 случая коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стали 1405 человек.

Владивосток, Наталья Петрова

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