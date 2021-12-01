«Омикрон» проник в США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США в среду, 1 декабря, выявил первый случай заражения в штаммом коронавируса «Омикрон» в стране, – сообщает CNN.

Случай заражения штаммом «Омикрон» зарегистрировали в штате Калифорния на западном побережье страны.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает также, что переносчиком нового штамма стал гражданин, вакцинированный двумя компонентами против коронавируса.

В свою очередь, главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи сообщил, что заразившийся прибыл в США 22 ноября из Южно-Африканской Республики.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»