В Греции начнут ревакцинировать от COVID-19 через три месяца вместо нынешних шести

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус сообщил в пятницу, 3 декабря, что Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между курсом вакцинации и бустерной прививкой от коронавируса. Такое решение было принято в связи с распространением штамма коронавируса – «омикрон».

На брифинге в минздраве Фемистоклеус заявил, что «в связи с появлением штамма «омикрон», в том числе в Греции, национальный Комитет по вакцинации пересмотрел все национальные и международные данные и разрешил делать бустерную дозу от COVID-19 всем гражданам от 18 лет и старше через три месяца после завершения вакцинации двумя дозами вакцины».

По словам генсека первичной медико-санитарной помощи Греции, переболевшим СOVID-19 прививку будут делать через три месяца после выздоровления. Запись для третьей прививки начинается в пятницу вечером и в субботу утром.

В ответ на реплику, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после второй дозы вакцины, Фемистоклеус ответил: «Наш национальный комитет более продвинутый и идет в авангарде по вакцинации третьей дозой».

Генсек первичной медико-санитарной помощи Греции, обратил внимание на то, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных, и, например, в Великобритании бустерную прививку разрешено делать через три месяца.

В Греции с населением около 11 миллионов человек завершили вакцинацию 6,606 миллиона человек, это 63% всего населения и 74,6% взрослого населения.

Афины, Иван Бабурин

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