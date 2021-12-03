В Бельгии коронавирусом заразились бегемоты

Два бегемота из зоопарка Антверпена в северной Бельгии в пятницу, 3 декабря, дали положительный результат на Covid-19. Считается, что это первый подобный случай в мире, – сообщает агентство AFP

Ветеринар зоопарка Фрэнсис Веркаммен рассказал, что принял решение сделать тест на Covid-19 в целях предосторожности. К удивлению ветернинара результат теста оказался положительным.

«Насколько мне известно, это первый в мире случай заражения Covid-19 гиппопотамов», – сказал Веркаммен.

Сообщается, что у двух самок бегемотов, 41-летней Хермиен и ее 14-летней дочери Имани, не проявляется никаких симптомов, кроме насморка. В качестве меры предосторожности зоопарк Антверпена решил закрыть павильон бегемота для посетителей.

Смотрители бегемотов прошли проверку, их тесты дали отрицательный результат, однако, теперь все они должны будут носить дополнительные средства защиты и ежедневно проходить экспресс-тестирование.

Источник заражения животных коронавирусом пока не выявлен. Как уверяет администрации зоопарка Антверпена, никто из служителей в последнее время коронавирусом не болел.

Антверпен, Иван Бабурин

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