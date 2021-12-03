В октябре от COVID-19 в России умерло почти 60 тысяч человек

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 3 октября, обнародовала данные, согласно которым в октябре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 58 822 человек в России.

Росстат также сообщает, что в октябре еще в 9912 случаях COVID-19 предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

В 1141 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В октябре было зафиксировано 5018 таких случая.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в пятницу, 3 декабря, что смертность в России в октябре 2021 года превысила показатель прошлого года на 20,3%.

«Из общего прироста смертности в октябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%», – заявила Голикова.

Москва, Иван Бабурин

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