Еще пять лет угрозы: ученые обозначили сроки завершения пандемии Covid-19

Ученые из научной консультационной группы по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (SAGE) предупредили, что коронавирус, вероятно, будет представлять угрозу для национальной системы здравоохранения в течение следующих пяти лет, прежде чем станет эндемическим, то есть ослабленным до уровня обычной простуды благодаря вакцинации и естественному иммунитету. Об этом пишет The Daily Mail.

Члены научной группы заявили, что мониторинг новых мутаций и «активные» меры потребуются до 2026 года, при этом в SAGE не пояснили, что они могут включать.

В то же время ученые признали, что, несмотря на создаваемую «омикрон»-штаммом коронавируса угрозу, пока нет достаточных доказательств его воздействия на вакцины. Специалисты не будут располагать полными данными о заразности, уклончивости от вакцин и летальности «омикрона» еще в течение двух или трех недель до тех пор, пока они не смогут изолировать вирус в лаборатории, изучить его биологию и проверить его на крови ранее инфицированных или вакцинированных людей. Вместе с тем ученые предупреждают, что новый вариант коронавируса может вызвать всплеск случаев заражения, «подобных или даже больших», чем предыдущие волны.

Эксперты также заявили, что пока непонятно, вызовет ли новый штамм более или менее тяжелое заболевание. Они указали на противоречивые отчеты, поступающие из эпицентра распространения «омикрона» в Южной Африке, где врачи настаивают, что большинство случаев являются легкими, но при этом количество госпитализаций увеличивается.

По итогам заседания SAGE ее участники заявили, что появление «омикрон»-штамма означает, что паспорта вакцинации и сокращение социальных контактов за счет работы на дому были бы «очень актуальными» мерами по борьбе с распространением новой разновидности коронавируса.

Данные о подтвержденных случаях Covid -19 в Англии показывают, что «омикрон»-штамм уже приживается в стране. За минувший день еще 75 случаев «омикрона» были выявлены в Англии. Общее количество случаев заражения новым вариантом в Соединенном Королевстве достигло 134. Меж тем пока неизвестно, были ли новые случаи у лиц, которые прошли полную вакцинацию, или у непривитых граждан. Большинство случаев заболевания, судя по заявлениям британских эпидемиологов, протекают в легкой форме.

О выявлении «омикрон»-штамма в ряде стран Южной Африки стало известно на прошлой неделе. С тех пор случаи заражения этим вариантом коронавируса, по последним данным ВОЗ, зарегистрированы в 38 странах. Ученые предполагают, что из-за большего числа мутаций «омикрон» может быть более заразным, чем «дельта»-штамм, а также может обходить вакцинную защиту.

В России новый штамм пока не выявлен. Накануне сообщалось, что у двух пассажиров частного рейса, доставившего из ЮАР 25 россиян, выявили Covid-19. Сейчас устанавливается, какой именно это вариант. Пассажиров отправили на 14-дневный карантин. Сегодня в Россию из ЮАР прибыли около 100 россиян рейсом Ethiopian Airlines. У всех вернувшихся в аэропорту Домодедово взяли ПЦР-тесты, после чего отправили на карантин в подмосковный пансионат.

Лондон, Наталья Петрова

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