В России от ковида скончались за сутки более 1 тысячи 200 человек

В России за минувшие сутки выявлено еще 32 тысячи 602 случая коронавируса. Это несколько меньше, чем накануне. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской областях и Краснодарском крае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число погибших от инфекции тоже немного сократилось: за сутки умерли 1 тысяча 206 человек.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 9 млн 801 тыс 613 зараженных. Жертвами ковида стали 281 тыс 278 человек. Излечились от инфекции более 8,5 млн жителей России.

Москва, Игорь Юров

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