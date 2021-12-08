В английском футбольном клубе Премьер-лиги выявлено тринадцать случаев заражения COVID-19

В «Тоттенхэме» получили положительные результаты в ходе тестирования на новую коронавирусную инфекцию восемь футболистов и пять человек персонала.

Как сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Антонио Конте, восемь игроков и пять членов персонала «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирус.

«Говорить сегодня о футболе невозможно. Сложившаяся ситуация меня очень расстроила. Я думаю, что ситуация серьезная. У нас крупная вспышка, и мы, конечно, немного напуганы, потому что не знаем, что может случиться завтра», – сказал Конте.



«Тоттенхэм» в четверг, 9 декабря, должен сыграть с французским «Ренном» в Лиге конференций, а в воскресенье, 12 декабря, в гостях с «Брайтоном» в 16-м туре Английской премьер-лиги.



По информации ESPN, «Тоттенхэм» попросит Ангилийскую Премьер-лигу перенести воскресную игру.

Лондон, Иван Бабурин

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