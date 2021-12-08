Депутатов Госдумы будут пускать на работу только при наличии QR-кода

Новый порядок прохода в здания Государственной думы с учетом QR-колов и ПЦР-тестов поддержал Совет Думы в среду, 8 декабря. Новый порядок прохода начнет действовать со следующей недели, – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу палаты.

Новый порядок предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании или справки о ПЦР-тесте.

Предложение о новом порядке прохода в здания Государственной Думы вынес на обсуждение Совета председатель Думы Вячеслав Володин.

«Мы говорим о том, что для депутатов QR-кодов обязателен, но что касается прохода в здание, так как все из них либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно им не нужно будет подтверждение», – сообщил Вячеслав Володин.

Что касается приходящих «извне» в здания Думы чиновников или экспертов, – они будут должны предоставлять QR-код.

Председатель Думы также обратил внимание на то, депутаты, не имеющие QR-кода, будут за свой счет сдавать тесты ПЦР для участия в мероприятиях в Думе.

Москва, Иван Бабурин

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