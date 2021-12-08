В Великобритании из-за «омикрона» вводят новые ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении правительственного «плана Б», согласно которому в стране будут введены новые ограничения в связи с распространением нового «омикрон»-штамма COVID-19, – сообщает Sky News.

В Великобритании со следующей недели граждан обяжут возобновить дистанционный формат работы, с 10 декабря ношение масок станет обязательным в ряде помещений и общественных местах, в частности в театрах и кинозалах. Через неделю от посетителей закрытых помещений с численностью от 500 человек (например, в ночных клубах) будут требовать COVID-паспорта.

«Становится все более очевидным», что «омикрон» распространяется по миру намного быстрее предыдущего варианта «дельта» и введение новых ограничений стало соразмерным и ответственным решением», – заявил британский премьер.

Отмечается, что в Великобритании второй день подряд регистрируют более 100 случаев заражения «омикрон»-штаммом за сутки. 8 декабря был зафиксирован 131 случай, общее число пациентов с этим штаммом коронавируса в стране достигло 568.

Днем ранее Великобритания ужесточила правила въезда из-за распространения «омикрона».

Лондон, Иван Бабурин

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