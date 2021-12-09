Билл Гейтс спрогнозировал конец острой фазы пандемии коронавируса

В следующем году закончится острая фаза пандемии коронавируса в мире. Такое мнение озвучил миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Бизнесмен подвел итоги года в своем блоге GatesNotes. «Мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с потенциально опасными вариантами вируса, чем на любом другом этапе пандемии. У нас гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они понадобятся», – написал Гейтс.

По его словам, наибольшее беспокойство сейчас вызывает появление нового штамма «омикрон». Однако новейшие разработки в области фармацевтики способны предотвратить распространение этого варианта.

«Я надеюсь, что через пару лет вам действительно придется думать о вирусе только тогда, когда вы будете получать совместную вакцину от Covid-19 и гриппа каждую осень», – отметил миллиардер.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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