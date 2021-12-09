Китай заявляет, что у него есть лекарство для лечения ковида

Китай сообщает о том, что разработал эффективное лекарство для лечения от ковида.

В последние месяцы страна сталкивается с локальными вспышками заболевания, но они по-прежнему не сопоставимы с показателями из других стран. В сообщении, опубликованном в среду, Национальное агентство по лекарственным средствам сообщает: у Китая есть «экстренное решение» для лечения ковида на основе моноклональных антител. Моноклональные антитела прикрепляются к белку шипа коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки человека. Лечение с помощью инъекций препарата было совместно разработано престижным университетом Синхуа в Пекине, больницей № 3 в Шэньчжэне (юг) и компанией Brii Biosciences.

По данным Университета Синхуа, клинические испытания показывают, что лечение может снизить количество госпитализаций и риск смерти пациентов на 80%. По сообщениям местной прессы, лечение применялось к инфицированным пациентам во время недавних вспышек эпидемии.

Отметим, что в четверг Китай сообщил о 83 новых заражениях по всей стране. В стране применяется несколько национальных вакцин с более низкими показателями эффективности, чем у разработанных за рубежом. Однако чужие вакцины Китай на свой рынок не допускает. По официальным отчетам, население вакцинировано от ковида на 70 процентов. Препараты производителей Sinovac и Sinopharm признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рекомендованы для экстренного применения.

Пекин, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»