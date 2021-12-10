Российские специалисты отправились в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор по поручению Владимира Путина направил в ЮАР группу специалистов для помощи в борьбе с COVID-19, – сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении Роспотребнадзора говорится: «По поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы».

Кроме того, в ЮАР направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора, партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве, необходимом для проведения 200 тысяч исследований.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, группа российских специалистов совместно со специалистами ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Со своей стороны, пресс-служба МЧС России сообщает, в ЮАР будет доставлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

Москва, Иван Бабурин

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