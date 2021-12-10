В Россию полностью закрылся въезд из девяти стран мира

Правительство РФ полностью запретило иностранцам въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу, 10 декабря. Подобное решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса, – сообщает ТАСС.

Согласно новому документу, при въезде в РФ из ряда стран отменены ранее действующие исключения для владельцев дипломатических и служебных паспортов, таких же виз; экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад.

В перечень стран, с территории которых полностью запрещен въезд в России, вошли: Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

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Москва, Иван Бабурин

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