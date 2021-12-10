В Словакии привившимся от коронавируса пенсионерам выплатят по 200-300 евро

Национальный совет Словакии принял закон, согласно которому власти республики будут выплачивать по 200-300 евро привившимся от коронавируса жителям страны старше 60 лет, – сообщает Евроньюс.

Руководство Словакии приняло решение, что пенсионерам, получившим три инъекции вакцины от COVID-19, будет выплачено по 300 евро. Тем, кому ввели две дозы препарата, выплатят по 200 евро. Эти средства будут перечислять на банковские счета пожилых граждан республики.

Следует отметить, что изначально власти Словакии хотели поощрять за вакцинацию ваучерами, а не деньгами. В первой редакции законопроекта шла речь о предоставлении ваучеров на 500 евро людям старше 60 лет, которые привьются первой или второй дозой вакцины до 15 января 2022 года или получат третью «бустерную» дозу до 30 июня 2022 года. Однако после заседания Совета коалиции стало известно, что в документ внесут поправки ко второму чтению, в соответствии с которыми выплаты будут осуществлять не в виде ваучеров, а живыми деньгами.

В Словацкой республике ситуация с COVID-19 остается одной из наиболее сложных среди стран Евросоюза. В стране действует общенациональный локдаун, а также введен режим чрезвычайной ситуации.

Братислава, Иван Бабурин

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