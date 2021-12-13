«Госуслуги» смогут выдавать сертификат по тесту на антитела уже до конца года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в понедельник, 13 декабря, что в течение декабря будет обеспечена техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты переболевшим COVID-19 без обращения к врачу, а также привившимся иностранными вакцинами, – сообщает ТАСС.

«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», – сказала российский вице-премьер журналистам.

Ранее вице-премьер сообщала, что сертификаты переболевшим без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будут выдавать по результатам тестов на антитела.

Москва, Иван Бабурин

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