«Госуслуги» смогут выдавать сертификат по тесту на антитела уже до конца года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в понедельник, 13 декабря, что в течение декабря будет обеспечена техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты переболевшим COVID-19 без обращения к врачу, а также привившимся иностранными вакцинами, – сообщает ТАСС.
«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», – сказала российский вице-премьер журналистам.
Ранее вице-премьер сообщала, что сертификаты переболевшим без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будут выдавать по результатам тестов на антитела.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube