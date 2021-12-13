Норвегия вводит запрет алкоголя в ресторанах и кафе

Правительство Норвегии на фоне распространения коронавируса в понедельник, 13 декабря, выпустило сообщение о том, что со среды, 15 декабря, в королевстве вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе. Кроме того, в стране возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий, – сообщает РИА Новости.

«Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране», – говорится в сообщении правительства.

В сообщении отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут и привычную жизнь всех норвежцев.

В Норвегии школы и детские сады переводятся в режим «желтый уровень». Университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. Все, кто имеет возможность, должны перейти на удаленный режим работы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил: «Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме «омикрон», насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная».

Кроме того, в сообщении норвежского правительства говорится, что жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается «пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции»

Осло, Иван Бабурин

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