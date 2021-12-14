Голикова поручила российским регионам запастись кислородом и лекарствами от COVID-19 на период новогодних каникул

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента России заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам – обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения, – сообщает РИА Новости.

Вице-премьер сказала на совещании: «Поручено регионам обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам, имея ввиду составление графиков работы медицинский организаций и медицинского персонала, обеспечение необходимых запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, достаточный объем коечного фонда, а также резерв кислорода».

Москва, Иван Бабурин

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