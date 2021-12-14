ВОЗ: Омикрон может перегрузить системы здравоохранения стран

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в Женеве в ходе брифинга во вторник, 14 декабря, заявил, что омикрон-вариант может перегрузить системы здравоохранения, – сообщает ТАСС.

Гебрейесус заявил, что «омикрон» до сих пор был недооценен: «Даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число его случаев и скросоть распространения может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения».

Глава ВОЗ также сообщил: «Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов. Сообщения о нем поступили уже из 77 стран».

Женева, Иван Бабурин

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