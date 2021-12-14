российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 декабря 2021, 21:36 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

За работу в новогодние каникулы с «ковидными» больными врачи получат двойные выплаты

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ на совещании с правительством дал поручение обеспечить двойные выплаты медикам, которые в новогодние праздники будут помогать пациентам с коронавирусом.Владимир Путин напомнил, что в нынешнем году врачи, работавшие в праздники с COVID-больными, получили надбавку в двойном размере.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», – сказал Путин.

По словам министра финансов Антона Силуанова, на эти цели выделят более 8 млрд. руб.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Финансы, Экономика,