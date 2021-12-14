В России призвали сделать бесплатными ПЦР-тесты для людей с медотводом

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявил, что граждане, имеющие медотвод от вакцинации против коронавируса, должны проходить ПЦР-тестирование для посещения общественных мест бесплатно, – сообщает Интерфакс.

Во время своего выступления Юрий Жулев также сказал, что для пациентов с хроническими заболеваниями, которые имеют медотвод, ПЦР-тестирование для посещения общественных мест должно финансироваться за счет системы здравоохранения, «потому что они не виноваты».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов также подчеркнул необходимость создания понятного перечня заболеваний и их форм, дающих право на медотвод от вакцинации против коронавируса, а также четкого информирования медиков и самих пациентов о порядке его получения.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что после принятия законопроекта о QR-кодах граждане с медотводом к вакцинации от COVID-19 смогут посещать общественные места только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Москва, Иван Бабурин

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