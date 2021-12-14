В мире COVID-19 заразились более 270 млн. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 14 декабря, объявила, что за весь период пандемии в мире коронавирусом заразились более 270 млн. человек. Число летальных исходов составило 5,31 млн. человек

Согласно информации ВОЗ, 14 декабря по данным на 17:02 по центральноевропейскому времени (19:02 по мск.) подтверждено 270 031 622 случая заболеваемости COVID-19 в мире, умерли 5 310 502 человека. Всего в мире прошло вакцинацию от коронавируса 8 200 642 671 человек.



Больше всего случаев заражения зафиксировано в США – 49 629 855 случаев. Следом идет Индия – 34 703 644 случая, замыкает тройку Бразилия с 22 167 781 случаем.



Ранее сообщалось, что по данным генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, новый «омикрон»-штамм обнаружен уже в 77 странах.

Согласно данным российского оперативного штаба, в РФ общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии составило 10 074 797 человек, умерли 291 749 россиян.

Женева, Иван Бабурин

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