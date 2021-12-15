Москва обсудила со странами Европы необходимость взаимного признания COVID-сертификатов

Министерство иностранных дел России сообщает, что замглавы российского внешнеполитического ведомства Владимир Титов на встрече с коллегами из европейских стран обсудил необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

В сообщении МИД РФ говорится: «Состоялся заинтересованный разговор о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации».

Отмечается, что в обсуждении проблем, связанных с пандемией и необходимости взаимного признания сертификатов вакцинации с российским представителем приняли участие главы дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Москва, Иван Бабурин

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