Великобритания поставила мировой «рекорд» по числу заболевших COVID-19 в сутки

В Великобритании за минувшие сутки число заболевших коронавирусом достигло 78610 человек, что стало абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране. Данные опубликованы на британском сайте с официальной статистикой по COVID-19, – сообщает Газета.ру.

Сообщается также, что за последние сутки в Великобритании от коронавируса скончалось 165 человек, проведено более миллиона тестов.

Отмечается, что 4671 случаев заражения приходятся на новый штамм «омикрон». Общее число заболевших коронавирусом превысило 11 млн. человек.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. 6 декабря первые случаи «омикрона» выявили в России.

Лондон, Иван Бабурин

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