Израиль готов полностью закрыться от мира

Предложение о возможности полностью закрыть Израиль для въезда и выезда, за исключением чрезвычайных случаев, было высказано на совещании у главы правительства с участием представителей минздрава, – сообщает телеканал «Кан-11».

«Окончательное решение по этому вопросу не принято, однако очевидно, что в ближайшие два-три дня все страны Западной Европы будут объявлены «красными» из-за стремительного распространения штамма «омикрон», – говорит корреспондент «Кан-11».

Сообщается, что в ночь на 17 декабря «красными» станут Великобритания и Дания.

Следует напомнить, что министерство здравоохранения Израиля в среду, 15 декабря, расширило список «красных» стран с максимальным уровнем заражения. В список, в который уже входят 50 африканских стран, Великобритания и Дания, включены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные арабские эмираты.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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