Из-за коронавируса отменен финал конкурса «Мисс мира – 2021»

В Пуэрто-Рико в четверг, 16 декабря, за шесть часов до начала отменили финал конкурса «Мисс мира – 2021». Оргкомитет мероприятия объявил, что несколько участниц и работников из числа персонала заразились коронавирусом и отправились на карантин, – сообщается на официальной странице Конкурса в Фейсбуке.

Организаторы «Мисс мира – 2021» разместили у себя на странице в Фесбуке запись о том, что «оргкомитет временно откладывает трансляцию финала из Пуэрто-Рико в интересах здоровья участников, персонала, команды и широкой публики. Финал пройдет в Пуэрто-Рико в Колизее Хосе Мигеля Агрелота в течение следующих 90 дней».

Решение о переносе шоу было принято организаторами мероприятия после подтверждения заражения COVID-19 у нескольких участниц шоу после обсуждения ситуации с министерством здравоохранения Пуэрто-Рико.

Участницы и персонал конкурса, помещенные на карантин, смогут вернуться в свои страны только после того, как их тесты покажут отрицательный результат. Решение о возможности возвращения заболевших по домам будет принято представителями здравоохранения и медицинскими консультантами.

Со своей стороны, генеральный директор Miss World Ltd Джулия Морли заявила: «Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток, которых мы узнали и полюбили, чтобы побороться за корону «Мисс мира».

Следует отметить, что 13 декабря успешно прошел конкурс «Мисс Вселенная – 2021». Титул получила актриса из Индии Харнааз Сандху.

Сан-Хуан, Иван Бабурин

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