В Курганской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

Пресс-служба губернатора Курганской области в пятницу, 17 декабря, сообщила, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе с 18 декабря отменено требование предъявлять QR-коды о вакцинации для посещения торговых центров.

В сообщении Курганских властей говорится: «С 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Такое решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на своем очередном заседании. С 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР. Кроме того, не требуется паспорт или документ, подтверждающий личность».

При этом отмечается, что требования по предъявлению QR-кода в организациях общественного питания и сферы оказания услуг продолжат действовать.

Отметим, что ранее оперштаб Курганской области разрешил возобновить работу организаций в сфере общественного питания после 23:00, приостановленную в октябре.

Курган, Иван Бабурин

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