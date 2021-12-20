На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте

В Камчатском крае с 21 декабря отменят требование о предъявлении сертификатов и QR-кодов о вакцинации на межмуниципальном транспорте. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены», – сообщил губернатор края Владимир Солодов, добавив, что с 21 декабря на транспорте будет действовать только масочный режим.

Система QR-кодов ранее была введена в учреждениях культуры, заведениях общепита, спортивных организациях и в органах власти Камчатки. С 23 ноября она стала действовать в межмуниципальных автобусах и на местных авиалиниях.

Напомним, на прошлой неделе с рассмотрения Госдумы был снят правительственный законопроект о введении QR-кодов на авиа- и железнодоржном траспорте. Документ отправили на доработку.

Добавим, что с 21 декабря QR-коды будут отменены в Белгородской области при посещении торговых центров. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем инстаграме. При этом сохраняется требование о соблюдение масочного режима в ТЦ. Кроме того, губернатор анонсировал отмену ряд ограничений по кафе и ресторанам, пообещав дать подробную информацию в течение понедельника. Ослабление антиковидных мер Гладков объяснил «значительным улучшением ситуации в части снижения количества занятых ковидных коек». «У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших», – добавил глава области.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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