ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 заражает привитых и выздоровевших

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

заявил брифинге в Женеве, что разновидность коронавируса – «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.

«На сегодняшний день появилось устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – сообщил гендиректор ВОЗ представителям СМИ.

По словам Гебрейесуса, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Женева, Иван Бабурин

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