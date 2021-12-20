COVID-19: в Израиле до предела заполнены детские отделения больниц

Координатор по борьбе с коронавирусом в Израиле профессор Сальман Зарка на совместном совещании парламентских комиссий по здравоохранению и законодательству сообщил, что детские терапевтические отделения и отделения интенсивной терапии в данный момент заполнены и, в случае роста заболеваемости среди детей, могут не справиться с нагрузкой, – сообщает Newsru.co.il.

Сальман Зарка также рассказал о том, что в настоящий момент специалисты обсуждают вакцинацию «групп риска» четвертой дозой препарата. Он также обратил внимание на важность поддержания иммунитета у пожилых людей, проживающих в домах престарелых.

В свою очередь, глава службы общественного здравоохранения в израильском минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила, что из ЮАР поступают сведения о росте нагрузки на больничную систему и увеличении количества госпитализаций, она отметила, что штамм «омикрон» заразнее в три-пять раз варианта «дельта».

Эльраи-Прайс предупредила, что рост заболеваемости негативно отразится на возможностях системы здравоохранения работы под нагрузкой.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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