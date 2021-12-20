В Лондоне отменяются новогодние гуляния

Мэр Лондона Садик Хан в связи с резким увеличением числа случаев варианта CJVID-19 «омикрон» объявил в понедельник вечером, 20 декабря, об отмене праздничных мероприятий, запланированных в британской столице на Новогоднюю ночь, – сообщает Reuters.

В заявлении главы столицы Великобритании говорится: «Учитывая рекордный уровень заражения Covid-19 в нашем городе и по всей Великобритании, я полон решимости сделать все возможное, чтобы наше общественное здравоохранение не было перегружено. Это означает, что у нас отменяется празднование с участием 6500 человек, запланированное на Трафальгарской площади в канун Нового года. Это очень разочарует многих лондонцев, но мы должны предпринять правильные шаги, чтобы уменьшить распространение вируса».

Взамен массовых уличных гуляний мэрия Лондона предложила горожанам и гостям столицы «зрелищное шоу в прямом эфире на BBC, посвященное городу и освещающее основные события 2021 года».

«Эта ТВ-программа станет центральным элементом празднования Нового года в Лондоне», – говорится в заявлении ратуши.

В понедельник, 20 декабря, в Великобритании было зарегистрировано 91 743 новых случая Covid-19 за 24 часа. По данным властей, в Соединенном Королевстве на данный момент четырнадцать человек, инфицированных вариантом Covid-19 «оmicron» умерли, госпитализированы – 129.

Лондон, Иван Бабурин

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