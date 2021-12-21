Омикрон скоро станет главным в Европе

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что штамм коронавируса COVID-19 «омикрон» в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, – сообщает Associated Press.

Ханс Клюге на пресс-конференции в Вене заявил: «Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти».

Директор Европейского бюро ВОЗ также добавил, что «омикрон» был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

Ранее, во вторник, 21 декабря, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день выявлен 41 случай инфицирования «омикроном».

Вена, Иван Бабурин

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