Канцлер Германии принял решение об ужесточении коронавирусные ограничений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 21 декабря, заявил, что в связи в связи с распространением нового омикрон-штамма в Германии принято решение ужесточить ограничительные меры. Дополнительные ограничения начнут действовать не позднее 28 декабря, – сообщает сайт НТВ.

«Хотел бы сообщить вам более радостные новости перед Рождеством. Эта пандемия является вызовом для всех нас. Мы все устали от пандемии. Мы должны беречь себя и наших близких», – заявил Шольц.

В частности, в Германии решено сохранить жесткие ограничения для непривитых. Им нельзя пользоваться метро и автобусами, посещать магазины, кино и театры. У себя дома не прошедшим вакцинацию немцам разрешено собираться не более трех человек.

Привитым и переболевшим гражданам ФРГ разрешены встречи с участием до 10 человек, без учета детей в возрасте до 14 лет. Это правило будет действовать и во время рождественских праздников, с 24 декабря.

Кроме того немецкие власти решили запретить продажу пиротехники перед Новым годом и крупные собрания в новогоднюю ночь. Без зрителей придется проводить крупные «межрегиональные мероприятия». В первую очередь, это касается футбольных матчей.

Берлин, Иван Бабурин

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