В Израиле половина госслужащих отправится на «удаленку»

В ходе телефонного голосования во вторник, 21 декабря, правительство Израиля утвердило решение о переводе 50% сотрудников правительственных ведомств и государственных учреждений на удаленную работу. Такое решение было принято в связи с распространением в Израиле штамма «омикрон». Постановление вступит в силу в воскресенье, 26 декабря, и будет действительно до 26 января, – сообщает издание Newsru.co.il.

Всего в Израиле в настоящий момент «омикрон» выявлен у 341 человека, 95 из них не считаются защищенными от коронавируса. Министерство здравоохранения сообщило, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен еще у 170 человек. Один человек скончался.

Кроме того, израильские СМИ сообщают об обсуждении в руководстве государства расширения «красного списка стран», ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований «зеленого стандарта» в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.

Отмечается, что согласно плану, одобренному в правительстве Израиля в 11-12 классах в «красных» и «оранжевых» населенных пунктах страны очное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники будут переведены на «удаленку». Через три недели это ограничение будет действовать и в отношении учащихся 1-6 классов.

Кроме того, в Израиле было принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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